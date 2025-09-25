Megvan a múlt heti gyorshajtás rekordere, mutatjuk a győztest

Megdöbbentő adatokat közölt a police.hu a minap a hazai gyorshajtásról.

Ők volt a múlt héten a gyorshajtás dobogósai

Fotó: police.hu

Például csak Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt héten több mint kétezer autós döntött úgy, hogy a sebességkorlátozás csak egy ajánlás – összesen 2333 gyorshajtási esetet jegyzett fel a rendőrség. Az „utcai raliversenyzők” nem ám csak pár kilométer/órával többel, hanem komoly tempókkal lépték túl a sebességhatárokat.

Az 53-as számú főúton több extrém gyorshajtót kaptak lencsevégre az egyenruhások: egy Tesla vezetője 90 kilométer/óra helyett 170-nel, egy Mercedes sofőrje pedig ugyanott 212 kilométer/órával hajtott; így ő lett a hét rekordere.

Neki biztosan a maximális büntetést, akár 468 ezer forint kell fizetnie azért, hogy lenyugodjon, lelassuljon.

Nem csak a gyorshajtás a sláger

Persze a rendőrség nem csak az extrém száguldozókra hajt, a héten 17 ittas vezetőt is elfogott. Az egyikük balesetet is okozott. Az ittas vezetőkkel szemben minden esetben eljárás indult, és a vezetői engedélyüket bevonták. A hatóságok figyelmeztetnek mindenkit, hogy a mindennapi közlekedés nem verseny, és a közút nem Forma–1-es pálya, nem a Hungaroring. A nap végén mindenki szeretne élve hazaérni.