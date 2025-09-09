A Makovecz Imre tervei alapján épülő Hagymatikum fürdő 2011 augusztusában került az újságok címlapjára, amikor az egyik kupolája lángokban állt. A füst az egész belvárosból látható volt, a szemtanúk szerint a munkások az állványokról menekültek. A helyszínen több tucat tűzoltó dolgozott, létráról és darus kocsiból próbálták megfékezni a lángokat – írja a Délmagyar.

A Hagymatikum épülő kupoláját 2011 nyarán érte tűzvész

Fotó: Szabó Imre / Délmagyar

A Hagymatikum kupoláját fatális véletlen gyújtotta fel

A szakértői vizsgálat szerint a lángokat a hegesztési munkálatok váltották ki, de minden szabályt betartottak, így emberi mulasztás nem történt. A tűzesetet fatális véletlennek minősítették.

A szegedi és makói egységeknek egy órába telt megfékezniük a tüzet, majd hosszasan hűteniük kellett az acélszerkezetet és a szigetelést, nehogy újra fellobbanjon. Bár a fürdőzőket azonnal kikísérték a szabadtéri medencékből, senki nem sérült meg. A 1500 négyzetméteres tetőszerkezet körülbelül egyharmada azonban elpusztult.