Jeszenszky Zsolt

Hajhullás, őszülés, korpásodás... Mindenre van megoldás!

A Jeszenszky-kaland podcast-sorozat eheti vendége Bácsalmási Mariann hajgyógyász. Korábban dietetikusként és edzőként is dolgozott, alapos és komplex tudással rendelkezik az emberi szervezet működéséről.
Jeszenszky Zsoltpodcastkaland

Rengeteg tippet, hasznos tudnivalót, tanácsot kapunk tőle, például:

  • A kopaszodásra, hajhullásra kiváló megoldások vannak, ha időben elkezdünk vele foglalkozni. Ha már késő, akkor sem késő: a hajbeültetés is jól tud működni.
  • Az őszülés is mérsékelhető, a korpásodás pedig MINDENKINÉL megszüntethető.
  • Az olcsó, kommersz, drogériás termékeket kerülni kell.
  • A haj problémái mindig valamilyen más betegséget, lelki problémát is jeleznek. Ezeket kell megtalálni és kezelni.

