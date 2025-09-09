Hajhullás, őszülés, korpásodás... Mindenre van megoldás!

Rengeteg tippet, hasznos tudnivalót, tanácsot kapunk tőle, például:
- A kopaszodásra, hajhullásra kiváló megoldások vannak, ha időben elkezdünk vele foglalkozni. Ha már késő, akkor sem késő: a hajbeültetés is jól tud működni.
- Az őszülés is mérsékelhető, a korpásodás pedig MINDENKINÉL megszüntethető.
- Az olcsó, kommersz, drogériás termékeket kerülni kell.
- A haj problémái mindig valamilyen más betegséget, lelki problémát is jeleznek. Ezeket kell megtalálni és kezelni.
A beszélgetés megtekinthető az alábbi linkre kattintva: