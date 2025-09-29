Teljes hajózási zárlat lesz a Duna egy szakaszán

Háromnapos teljes hajózási zárlat lép életbe a Dunán Mohácsnál. A szerdától péntekig tartó zárlat ideje alatt a hídépítési munkálatok egyik leglátványosabb része zajlik: az úgynevezett őrfal-elemek daruzása és bárkára helyezése, majd azok végleges pozícióba úsztatása – írja a Bama.

Több érdeklődő már múlt héten kilátogatott Mohács Duna-partjára, hogy élőben láthassa Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, a Clark Ádám névre keresztelt gépet.

Az óriásdaru 140 tonnás szerkezeteket emelt meg, helyezett a bárkákra, majd juttatta a végső helyükre.

Teljes hajózási zárlat lesz 3 napig az érintett szakaszon

A következő három napban, október 1-jétől 3-áig reggel 7 órától reggel 7 óráig teljes hajózási zárlat lesz az érintett szakaszon, mivel újabb őrfal-elemek kerülnek darura, majd bárkára, és végül a helyükre úsztatják őket.