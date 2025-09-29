Hírlevél

Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Duna

Teljes hajózási zárlat lesz a Duna egy szakaszán

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Háromnapos hídépítési munkálatok kezdődnek Mohácsnál. A hajózási zárlat szerdától péntekig tart, az érintett szakaszon senki sem közlekedhet.
DunaúszódaruMohácshídépítés

Háromnapos teljes hajózási zárlat lép életbe a Dunán Mohácsnál. A szerdától péntekig tartó zárlat ideje alatt a hídépítési munkálatok egyik leglátványosabb része zajlik: az úgynevezett őrfal-elemek daruzása és bárkára helyezése, majd azok végleges pozícióba úsztatása – írja a Bama

Háromnapos teljes hajózási zárlat lép életbe a Dunán Mohácsnál. 
Fotó: Löffler P.

Több érdeklődő már múlt héten kilátogatott Mohács Duna-partjára, hogy élőben láthassa Közép-Európa legnagyobb úszódaruját, a Clark Ádám névre keresztelt gépet. 

Az óriásdaru 140 tonnás szerkezeteket emelt meg, helyezett a bárkákra, majd juttatta a végső helyükre. 

Teljes hajózási zárlat lesz 3 napig az érintett szakaszon

A következő három napban, október 1-jétől 3-áig reggel 7 órától reggel 7 óráig teljes hajózási zárlat lesz az érintett szakaszon, mivel újabb őrfal-elemek kerülnek darura, majd bárkára, és végül a helyükre úsztatják őket. 

 

