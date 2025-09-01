Az óriási harcsa kis híján felborította a balatoni horgász csónakját – fotó

Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok vezetője kifogta pályafutásának legnagyobb harcsáját fogta ki, amely a Balaton egyik legimpozánsabb példányának számít. A 190 centiméteres és körülbelül 50 kilós harcsa csaknem felborította a csónakot is – írja a Sonline.

Harcsa - Illusztráció - Fotó: BRINGARD DENIS / hemis.fr

A harcsa nem engedett, a horgász rendesen megküzdött a hallal

A döntő pillanat egy mély, életet rejtő gödörnél következett be. „A szonáron megjelenő óriási jel háromszor is visszahívott. A víz alatt mozgó harcsa és a szél sodrásában forgó csónak különös táncot járt a napsütésben” – idézte fel Gelencsér.

A harmadik dobás a 15 centis gumihallal végül tökéletesnek bizonyult.

A rávágás brutális és könyörtelen volt. A bot olyan ívben hajlott, amilyet még sosem láttam, az orsóról könnyedén futott le a zsinór, és a harcsa ereje szinte a csónakot is a Balaton mélyébe rántotta – emlékezett vissza a horgász.