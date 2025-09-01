Hírlevél

Rendkívüli

Balaton

Az óriási harcsa kis híján felborította a balatoni horgász csónakját – fotó

Óriási, rekordméretű halat fogtak ki a Balatonban. A tó egyik legnagyobb példányának számító harcsa csaknem a csónakot is felborította.
Gelencsér Csaba, a Pergető Kalandok vezetője kifogta pályafutásának legnagyobb harcsáját fogta ki, amely a Balaton egyik legimpozánsabb példányának számít. A 190 centiméteres és körülbelül 50 kilós harcsa csaknem felborította a csónakot is – írja a Sonline. 

harcsa, France, Haute Saone, Parc des Ballons des Vosges, the Arabian Plateau ponds Melisey, draining a pond fishing, catfish (Silurus glanis), fish on the sorting table (Photo by BRINGARD Denis / hemis.fr / Hemis via AFP)
Harcsa - Illusztráció - Fotó: BRINGARD DENIS / hemis.fr

A harcsa nem engedett, a horgász rendesen megküzdött a hallal

A döntő pillanat egy mély, életet rejtő gödörnél következett be. „A szonáron megjelenő óriási jel háromszor is visszahívott. A víz alatt mozgó harcsa és a szél sodrásában forgó csónak különös táncot járt a napsütésben” – idézte fel Gelencsér. 

A harmadik dobás a 15 centis gumihallal végül tökéletesnek bizonyult. 

A rávágás brutális és könyörtelen volt. A bot olyan ívben hajlott, amilyet még sosem láttam, az orsóról könnyedén futott le a zsinór, és a harcsa ereje szinte a csónakot is a Balaton mélyébe rántotta – emlékezett vissza a horgász. 

 

