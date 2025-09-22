Nem mindennapi zsákmány: ekkora harcsát ritkán látni

Szenzációs fogásról számolt be a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó közösségi oldala. Varga Illés horgász egy 40 kilónál is nagyobb harcsa kifogásával azonnal új rekordot állított fel a tó történetében.

A fotózás után a harcsa visszanyerte szabadságát

Fotó: Facebook/Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó

Harcsafogás: óriási zsákmány Berettyóújfalunál

A közösségi oldalon megosztott fotón jól látható, mekkora példány akadt horogra: a hal mérete szinte vetekszik a horgászéval, aki boldogan pózolt a zsákmánnyal. A bejegyzéshez érkezett kommentekben gratulációk tucatjai olvashatók, sokan méltatták a fogás nagyságát és különlegességét. A tó üzemeltetői hangsúlyozták, hogy a fotózás után a szürke harcsa visszanyerte szabadságát, így továbbra is a Sárostókerti tó lakója marad.

Az esemény egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a horgászat nemcsak szenvedély, hanem a természet tiszteletéről is szól: a rekordfogás is visszakerült a vízbe, megőrizve a tó élővilágát a jövő horgászai számára.

