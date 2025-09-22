Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

harcsa

Nem mindennapi zsákmány: ekkora harcsát ritkán látni

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új rekord született Berettyóújfalunál: a Sárostókerti Horgásztóban Varga Illés horgász egy 40+ kilós szürke harcsát fogott. A lenyűgöző zsákmányról fotó is készült, majd a harcsa visszanyerte szabadságát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
harcsahorgászat

Szenzációs fogásról számolt be a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó közösségi oldala. Varga Illés horgász egy 40 kilónál is nagyobb harcsa kifogásával azonnal új rekordot állított fel a tó történetében.

harcsa
A fotózás után a harcsa visszanyerte szabadságát
Fotó: Facebook/Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó

Harcsafogás: óriási zsákmány Berettyóújfalunál

A közösségi oldalon megosztott fotón jól látható, mekkora példány akadt horogra: a hal mérete szinte vetekszik a horgászéval, aki boldogan pózolt a zsákmánnyal. A bejegyzéshez érkezett kommentekben gratulációk tucatjai olvashatók, sokan méltatták a fogás nagyságát és különlegességét. A tó üzemeltetői hangsúlyozták, hogy a fotózás után a szürke harcsa visszanyerte szabadságát, így továbbra is a Sárostókerti tó lakója marad.

Az esemény egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a horgászat nemcsak szenvedély, hanem a természet tiszteletéről is szól: a rekordfogás is visszakerült a vízbe, megőrizve a tó élővilágát a jövő horgászai számára.

Korábban arról számoltunk be, hogy egy horgász súlyos bírságot kapott. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!