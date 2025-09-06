Használt autó egymillió forintért – mit kapunk ennyi pénzért a kereskedésekben?

Egymillió forintért ma már nehéz megbízható használt autót találni, mégis sok vásárló csak ekkora kerettel számol. A hasznaltauto.hu kínálatában jelenleg több mint tízezer ilyen autó szerepel, többségüket magánszemélyek árulják. A zalai kereskedők többsége nem foglalkozik ezzel az árkategóriával, inkább az 5 millió forint feletti autókat részesítik előnyben, de akadnak kivételek. Ennek járt utána a Zaol.hu.

Használt autó egymillió forintért? Nem lehetetlen, csak jó helyen kell keresni (illusztráció)

Fotó: Esmihel Muhammed/pexels

Egymillió forintért kapható használt autók: mit várhatunk tőlük?

Zakó Péter autókereskedő szerint ennyiért többnyire 20 éves, vagy még idősebb modellek érhetők el. Sok közülük rozsdás, műszakilag kifogásolható, és 250–400 ezer kilométeres futásteljesítménnyel rendelkezik. A korrekt állapotú példányokat pillanatok alatt elkapkodják, így a vásárlónak gyorsan kell dönteni.

A szakember azt javasolja: inkább egyszerű, kevés extrával felszerelt autót válasszon, mert a bonyolultabb berendezések ennyi idősen már rendszerint hibásodnak.

Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó tulajdonosa szerint a kisautók kategóriájában érdemes nézelődni. Ezek újkori ára alacsonyabb volt, így a használt példányok is elérhetők az egymilliós keretben. Jó választás lehet egy háromajtós, kevésbé divatos dél-koreai vagy francia modell.A legfontosabb azonban a szakember szerint a gondos állapotfelmérés.

Ez néhány tízezer forintos kiadás lehet, de sokkal olcsóbb, mint később egy nagyobb javítás.