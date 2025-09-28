Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

A 39. heti hatos lottó nyerőszámai:

Hatos lottó

10 (tíz) 11 (tizenegy) 20 (húsz) 22 (huszonkettő) 39 (harminckilenc) 45 (negyvenöt)

Bár hatos találat ezúttal nem volt, több ezer játékos így is örülhetett kisebb-nagyobb nyereménynek.

Hatos lottó nyeremények és nyertesek

6 találat: nem volt telitalálatos szelvény.

5 találat: 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint .

4 találat: 1321 darab, nyereményük fejenként 8270 forint .

3 találat: 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

A következő héten ismét sokan próbálnak majd szerencsét, hiszen a telitalálat nélküli fordulókban tovább halmozódhat a főnyeremény.

Mire figyeljenek a játékosok?

A hatos lottó minden vasárnap új reményt ad azoknak, akik hisznek a szerencse erejében. A következő sorsolás előtt érdemes időben feladni a szelvényeket, hogy senki se maradjon le a lehetséges milliárdos nyereményről.