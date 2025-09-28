Hírlevél

Rendkívüli

Hatos lottó

Hatos lottó

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Szerencsejáték Zrt. közzétette a 39. hét eredményeit. Ismét izgalmas sorsolást hozott a hatos lottó. A szerencsére vágyók most is milliókat reméltek. Nézzük a nyerőszámokat:
Hatos lottóSzerencsejáték Zrt.főnyeremény

A 39. heti hatos lottó nyerőszámai:

hatos lottó
Hatos lottó

10 (tíz)

11 (tizenegy)

20 (húsz)

22 (huszonkettő)

39 (harminckilenc)

45 (negyvenöt)

Bár hatos találat ezúttal nem volt, több ezer játékos így is örülhetett kisebb-nagyobb nyereménynek.

Hatos lottó nyeremények és nyertesek

  • 6 találat: nem volt telitalálatos szelvény.
  • 5 találat: 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint.
  • 4 találat: 1321 darab, nyereményük fejenként 8270 forint.
  • 3 találat: 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

A következő héten ismét sokan próbálnak majd szerencsét, hiszen a telitalálat nélküli fordulókban tovább halmozódhat a főnyeremény.

Mire figyeljenek a játékosok?

A hatos lottó minden vasárnap új reményt ad azoknak, akik hisznek a szerencse erejében. A következő sorsolás előtt érdemes időben feladni a szelvényeket, hogy senki se maradjon le a lehetséges milliárdos nyereményről.

 

