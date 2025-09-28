Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

A 39. heti hatos lottó nyerőszámai:
10 (tíz)
11 (tizenegy)
20 (húsz)
22 (huszonkettő)
39 (harminckilenc)
45 (negyvenöt)
Bár hatos találat ezúttal nem volt, több ezer játékos így is örülhetett kisebb-nagyobb nyereménynek.
A következő héten ismét sokan próbálnak majd szerencsét, hiszen a telitalálat nélküli fordulókban tovább halmozódhat a főnyeremény.
A hatos lottó minden vasárnap új reményt ad azoknak, akik hisznek a szerencse erejében. A következő sorsolás előtt érdemes időben feladni a szelvényeket, hogy senki se maradjon le a lehetséges milliárdos nyereményről.