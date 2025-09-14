Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

hatos lottó

Nagyon furcsa számokat húztak ki a hatos lottón

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ön eltalálta a számokat? Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hatos lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
 

lottó, ötös lottó, hatos lottó
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait - Illusztráció
Fotó: AFP

Nyerőszámok:

  • 1 (egy)
  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 18 (tizennyolc)
  • 22 (huszonkettő)
  • 34 (harmincnégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;
  • 4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;
  • 3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.

A szombati ötös lottó nyerőszámait itt találja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!