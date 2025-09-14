Nagyon furcsa számokat húztak ki a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 1 (egy)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 18 (tizennyolc)
- 22 (huszonkettő)
- 34 (harmincnégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;
- 4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;
- 3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.
A szombati ötös lottó nyerőszámait itt találja.