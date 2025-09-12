Mutatjuk, ez a legegyszerűbb házi egércsapda

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen hallanak neszeket a padlásról, a falak mögül vagy a kamrából. Ilyenkor előkerülhet a jól ismert egércsapda, de érdemes megismerkedni néhány humánus és egyszerű megoldással is a kis betolakodók ellen, a házi egércsapda ráadásul pillanatok alatt elkészíthető – írja a Kemma.

A legegyszerűbb házi egércsapda

Fotó: Unsplash

Az illatok ereje hatékony eszköz lehet: a borsmenta vagy az almaecet erős aromája távol tartja a rágcsálókat. A fizikai akadályok kiépítése is kulcsfontosságú.

A házi kedvencek, például macskák jelenléte szintén hatékony: az illatuk és mozdulataik jelzik az egereknek, hogy nem biztonságos a hely.

A takarítás és a megfelelő élelmiszertárolás elengedhetetlen. A morzsák, kiborult állateledel vagy nyitva hagyott liszteszsákok csalogatják a rágcsálókat. A ház rendben tartása tehát az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer az egerek ellen.

Élvefogó és házi egércsapda

Az egyik leghumánusabb megoldás az élvefogó házi egércsapda, amely csalit használ, és az egeret sértetlenül tartja fogva. A csapdába került állatot biztonságos távolságban, például erdőszélen vagy mezőn szabadon lehet engedni.

Egy igazán egyszerű házi egércsapda készíthető például egy ásványvizes flakonból. A módszer lényege, hogy a flakont keresztbe ragasztott hengeres tárgyra helyezzük, így a palack billeghet. A palack szájánál akadályt helyezünk el, amely csak akkor záródik, ha az egér bemászik, így bent marad. Csaliként szalámit vagy sajtot tehetünk bele. Néhány nap alatt így több egér is biztonságosan befogható, majd elengedhető.