Figyelem! Ennek az apróságnak a hiánya akár 150 ezer forintba is kerülhet

Kevesen gondolnak bele, de a házszámtábla nem csupán a postás munkáját segíti, hanem vészhelyzetben életet menthet. Ha a mentők, tűzoltók vagy rendőrök nem találják meg időben a pontos címet, minden elvesztegetett perc végzetes lehet. A jogszabály egyértelműen előírja, hogy minden ingatlantulajdonosnak kötelessége jól láthatóan kihelyezni a házszámot - írja a TEOL.
Egy Tolna vármegyei eset is rámutatott a probléma súlyára: a mentők percekig keresték a címet, mert több házon sem volt feltüntetve a házszám. A késlekedés végül szerencsére nem járt tragédiával, de az eset után a helyiek azonnal pótolták a hiányzó táblákat. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is hangsúlyozta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet.
A mulasztásért ráadásul bírság is járhat: helyszíni ellenőrzés esetén akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forintos büntetést szabhatnak ki. Egy néhány ezer forintért beszerezhető házszámtábla tehát nemcsak a törvény betartását jelenti, hanem a gyors segítség érkezésének is záloga.