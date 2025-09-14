Figyelem! Ennek az apróságnak a hiánya akár 150 ezer forintba is kerülhet

Kevesen gondolnak bele, de a házszámtábla nem csupán a postás munkáját segíti, hanem vészhelyzetben életet menthet. Ha a mentők, tűzoltók vagy rendőrök nem találják meg időben a pontos címet, minden elvesztegetett perc végzetes lehet. A jogszabály egyértelműen előírja, hogy minden ingatlantulajdonosnak kötelessége jól láthatóan kihelyezni a házszámot - írja a TEOL.

A házszámtábla hiánya akár 150 ezer forintos bírságot is jelenthet

Fotó: Unsplash

Jól látható házszámtábla segíti a mentők munkáját

Egy Tolna vármegyei eset is rámutatott a probléma súlyára: a mentők percekig keresték a címet, mert több házon sem volt feltüntetve a házszám. A késlekedés végül szerencsére nem járt tragédiával, de az eset után a helyiek azonnal pótolták a hiányzó táblákat. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is hangsúlyozta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet.