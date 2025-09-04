Botrány: a Hell Energy beperelte a TASZ-t

A Hell Energy beperelte a TASZ-t, mert a cég vezetői szerint a jogvédő szervezet valótlan állításokat közölt a nyilvánosság felé. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy mindig a törvényes keretek között járt el, és céljuk kizárólag a jó hírnevüket sértő kijelentések tisztázása - írja a Bors.

Jogi vitába keveredett a TASZ és a Hell Energy. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Hell Energy kontra TASZ

A közlemény szerint a Hell Energy már februárban felszólította a TASZ-t, hogy pontosítsa a kifogásolt kijelentéseket. Mivel erre nem került sor, a cég jogi útra terelte az ügyet. A vállalat szerint 71 pontban sorolták fel, mely állításokat tartják félrevezetőnek, és kiemelték: nem a véleménynyilvánítás korlátozása a cél, hanem a jogsértő tartalmak helyreigazítása.