Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Hell Energy

Botrány: a Hell Energy beperelte a TASZ-t

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Hell Energy Magyarország Kft. jogi lépéseket tett a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) ellen, mert úgy véli, hogy a jogvédő szervezet megsértette a vállalat jó hírnevét. A Hell Energy közleményben reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy számukra a fogyasztók bizalma a legfontosabb, és elutasítják a politikai vitákban való részvételt.
Hell EnergyTASZper

A Hell Energy beperelte a TASZ-t, mert a cég vezetői szerint a jogvédő szervezet valótlan állításokat közölt a nyilvánosság felé. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy mindig a törvényes keretek között járt el, és céljuk kizárólag a jó hírnevüket sértő kijelentések tisztázása - írja a Bors.

hell
Jogi vitába keveredett a TASZ és a Hell Energy. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

Hell Energy kontra TASZ

A közlemény szerint a Hell Energy már februárban felszólította a TASZ-t, hogy pontosítsa a kifogásolt kijelentéseket. Mivel erre nem került sor, a cég jogi útra terelte az ügyet. A vállalat szerint 71 pontban sorolták fel, mely állításokat tartják félrevezetőnek, és kiemelték: nem a véleménynyilvánítás korlátozása a cél, hanem a jogsértő tartalmak helyreigazítása.

 

