Magyar filmrendező a világ leglassabban öregedő emberei közt

Helstáb Martin filmjeit a 2010-es évek eleje óta díjazzák világszerte, animációs és kísérleti munkái mindig a testi létről szóltak. Állatokon át elemezte ezt a Los Angelesben is elismert „Jó étvágyat, bogaram!" alkotásában, vagy épp saját testét éveken át formálva a „Zazongpari" című, Indiától Párizsig díjazott nagyjátékfilmje főszerepéhez. 2020-tól filmjeiben és írásaiban is a transzhumanizmus felé fordult, az ember fizikai feljavítását célzó filozófiai irányhoz.

Helstáb Martin edz a fiatalság eléréséért

Helstáb Martin fitt életmódja és fiatalos lendülete

A Longevity World Cup a híres, fiatalodására dollármilliókat költő Bryan Johnson platformja után a második kihívás, ahol a világ minden tájáról versenyeznek a testi korukat mérő és csökkentő biohackerek.

A magyar rendező számos laborvizsgálat alapján, az életkorából tizenöt évet lefaragva a ranglista élbolyában, 28. helyen áll. Mindezt egy budapesti panellakásból elérve.

Ehhez az eredményhez Helstáb Martin szigorú alvásrend mellett minden nap három órát fordít a fiatalító rutinjára. Naponta 5 kilométert fut, amit 40 perc intenzív erőedzés követ. Étkezése mediterrán diéta, nagyrészt zöldségekből és fehér húsból áll, napi 22 különböző táplálékkiegészítővel.

Egy sor speciális, de viszonylag olcsó longevity terápiát alkalmaz az akupresszúrától az infralámpás hőkezelésig.

Gyerekkorától aktív életet élt, de 2019-ben autoimmun sokízületi gyulladással diagnosztizálták, ez mélyítette el az egészségfejlesztés iránti szenvedélyét. Azt vallja, hogy ezt a szemléletet sosem késő elkezdeni és értékes éveket adni az életünkhöz, javítva a mindennapi életminőségünket is.