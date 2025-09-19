Erre nem számított! Brutálisan megváltozik az időjárás

A hétvégi időjárás Magyarországon napos, száraz és meleg lesz. A Kárpát-medencét érintő melegfront felkavarja a száraz, napsütéssel teli órákat, de csapadék sehol sem valószínű. A hőmérséklet egyre magasabbra kúszik, a hétvégén már 30 fok közelében tetőzik.

Hétvégi időjárás során érkezik a melegfront

Fotó: Polyák Attila

Hétvégi időjárás: napsütés és melegfront Magyarországon

Csütörtökön még átmenetileg felhők zavarhatják a napsütést, de péntekre jelentősen kitisztul az égbolt. A hétvégi időjárás leginkább a nyári napokat idézi: az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható. Északkelet felé haladva időnként kissé több lehet a felhő, ám csapadék ott sem valószínű.

Péntek délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, estére 11–20 fok közé hűl a levegő. Szombaton és vasárnap pedig folytatódik a kellemes, napos idő, a nappali maximumok elérhetik a 30–32 fokot is.

Melegfront hozza a nyárias hőmérsékletet

A hétvégi időjárás alakulásában a melegfront játssza a főszerepet. A Kárpát-medencétől északra vonuló front hatására erősödik a nappali felmelegedés, a délutánok egyre inkább nyárias hangulatot hoznak. Szombaton és vasárnap 25–32 fok közötti csúcsértékek várhatók, a szél időnként megélénkülhet, különösen az Észak-Dunántúlon és Sopron környékén.

A hajnalok még frissek lehetnek 8–18 fok közötti minimumokkal, de a napsütés gyorsan felmelegíti a levegőt. Csapadék a hétvégén sehol sem valószínű, így zavartalan, nyári hangulatú napokra számíthatunk – írja a Met.hu