Hiba csúszott a háttérhatalom világuralmi terveibe?

A „Valóság Ezer Darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt a mainstream sajtóból kimaradó híreket, akár egyenesen eltitkolt információkat, rejtett összefüggéseket mutat be – immár harmadik hete az Origo YouTube-csatornáján.

A mai videóban a közbeszédben gyakran háttérhatalomnak nevezett globalista elit kerül elő. Akik már rég eltervezték, hogyan hajtják uralmuk alá a teljes emberiséget, betonozzák be a saját hatalmukat, és hozzák létre a világkormányt. De úgy néz ki, elszámították magukat. Mi volt a hiba? Mik a következmények? És van-e remény…?