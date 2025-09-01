Hírlevél

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Jeszenszky Zsolt

Hiba csúszott a háttérhatalom világuralmi terveibe?

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
A globalista elit már rég eltervezte, hogyan hajtja uralma alá a teljes emberiséget, betonozza be a saját hatalmát, és hozza létre a világkormányt? Csak elszámították magukat? És most ennek a következményeit viseljük? Van-e remény…?
Jeszenszky ZsoltValóság Ezer DarabjaOrigo

A „Valóság Ezer Darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt a mainstream sajtóból kimaradó híreket, akár egyenesen eltitkolt információkat, rejtett összefüggéseket mutat be – immár harmadik hete az Origo YouTube-csatornáján.

A mai videóban a közbeszédben gyakran háttérhatalomnak nevezett globalista elit kerül elő. Akik már rég eltervezték, hogyan hajtják uralmuk alá a teljes emberiséget, betonozzák be a saját hatalmukat, és hozzák létre a világkormányt. De úgy néz ki, elszámították magukat. Mi volt a hiba? Mik a következmények? És van-e remény…?

 

