A közlemény azt írja, hogy a Nemzeti Filmintézet támogatásával, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült Hogyan tudnék élni nélküled? már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot.

A Hogyan tudnék élni nélküled? minden lehetséges rekordot megdöntött (fotó: InterCom)

Ahogy az Origo is beszámolt róla, márciusban megváltották a 750 000. mozijegyet a Demjén-slágereket felvonultató romantikus vígjátékra. A Hogyan tudnék élni nélküled? így már a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje a hazai mozikban.

Készül a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása

A nagy sikerre való tekintettel a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága 1,3 milliárd forint gyártási támogatást szavazott meg a Mindig ugyanúgy munkacímmel készülő zenés romantikus vígjátékra, ami a Hogyan tudnék élni nélküled? szereplőinek kalandjait szövi majd tovább.