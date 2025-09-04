Felejthetetlen égi jelenségnek lehetünk szemtanúi! Itt nézheti!
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Vágólapra másolva!
Ritka és látványos égi jelenség színesíti a hétvégét. Vasárnap este teljes holdfogyatkozás figyelhető meg Magyarországon. A Hold vérvörös árnyalatban borul az égboltra, a látvány pedig akár szabad szemmel is élvezhető lesz.
A holdfogyatkozás során a Hold a Föld árnyékába lép, és titokzatos vöröses-barnás színben ragyog fel az égen. A jelenség Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát, és egészen 20:53-ig tart majd. Összesen 82 percig figyelhetjük a Föld árnyékában játszódó fényjátékot, amelyhez nem lesz szükség különleges eszközökre – elég egy tiszta, keleti kilátással rendelkező helyszín.
Honnan érdemes nézni a vasárnapi holdfogyatkozást?
A jelenséget gyakran nevezik „vérholdnak”, mivel a Föld légkörében szóródó fény vöröses árnyalatot kölcsönöz a Holdnak – ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is élénkpirossá festi. A teljes fázis alatt a Hold nem tűnik el, hanem misztikus, vöröses korongként világít. Ez a látvány az emberiség történelme során sok kultúrában váltott ki félelmet vagy áhítatot, ma azonban inkább tudományos érdekességként és különleges égi show-ként tekintünk rá.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!
A jelenséget gyakran nevezik „vérholdnak”, mivel a Föld légkörében szóródó fény vöröses árnyalatot kölcsönöz a Holdnak – ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is élénkpirossá festi. A teljes fázis alatt a Hold nem tűnik el, hanem misztikus, vöröses korongként világít. Ez a látvány az emberiség történelme során sok kultúrában váltott ki félelmet vagy áhítatot, ma azonban inkább tudományos érdekességként és különleges égi show-ként tekintünk rá.