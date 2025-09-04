Felejthetetlen égi jelenségnek lehetünk szemtanúi! Itt nézheti!

A holdfogyatkozás során a Hold a Föld árnyékába lép, és titokzatos vöröses-barnás színben ragyog fel az égen. A jelenség Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát, és egészen 20:53-ig tart majd. Összesen 82 percig figyelhetjük a Föld árnyékában játszódó fényjátékot, amelyhez nem lesz szükség különleges eszközökre – elég egy tiszta, keleti kilátással rendelkező helyszín.

Teljes holdfogyatkozás idején a Hold vöröses árnyalatot ölt - a jelenség "vérholdként" ismert.

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Honnan érdemes nézni a vasárnapi holdfogyatkozást?

Miért különleges? - Ez az ország legnagyobb bemutató csillagászati élményközpontja, interaktív programokkal és bemutatótávcsővel látja vendégeit.

Helyszín: Normafa közelében, gyönyörű, éjszakai fényszennyezés-minimalizált környezetben.

Külön program: A fogyatkozás alkalmával speciális eseményre készülnek, ahol szakértők kalauzolják a látogatókat, akár távcsővel is mutatva a Hold változásait.

Történelem & eszközök: 1922 óta működik, több kupolával és nagy távcsövekkel, köztük az egykori legnagyobb, 60 cm-es tükörátmérőjű Zesiss–Heyde távcsővel.

2. Normafa és Gellért-hegy

Előnyök: Magasabb pontok, szép panoráma a keleti horizont felé, kevés városi akadály.

Tippek: Érdemes egy korai sétával vagy kiüléssel, akár piknikkel kombinálni a megfigyelést.

3. Vidéki, fényszennyezéstől mentes helyek

Ajánlott helyek: Nyílt rétek, dombtetők, távoli falvak – ahol a keleti horizont teljes kilátást biztosít és az égbolt tiszta.

Az ország keleti részein néhány perccel korábban, nyugaton később indul és ér véget a fogyatkozás.

4. Külső helyszínek – Balaton-felvidék, Mátra, Bükk