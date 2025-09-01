Hírlevél

Rendkívüli

Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

Budapest

Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

Az Origo.hu értesülései szerint 15 év után bukkantak rá egy nő maradványaira egy pesterzsébeti lakásban. A rendőrség kérdésünkre megerősítette: jelenleg is tart a helyszíni szemle. Úgy tudjuk: a holttestre az ingatlan kipakolása közben bukkantak a kiürítésen dolgozó munkások.
Az Origo.hu értesülései szerint hétfőn bejelentés érkezett a rendőrségre: egy lakás kipakolása közben holttestre bukkantak a munkások Budapest XX. kerületében, egy Szent Erzsébet téri ingatlanban. Lapunk kérdésére a BRFK Kommunikációs Osztálya annyit erősített meg, hogy helyszíni szemle folyik ezekben a pillanatokban is. A nyomozók minden bizonnyal arra kíváncsiak, a női áldozat mikor és miért hunyt el.

15 év után kerülhetett elő egy holttest egy XX. kerületi lakásból (A kép illusztráció!)
15 év után kerülhetett elő egy holttest egy XX. kerületi lakásból (A kép illusztráció!) Fotó: police.hu

15 év után kerülhetett elő a holttest

Az Origo.hu hivatalosan meg nem erősített, helyszíni információi arra utalnak, hogy a hölgy több, mint egy évtizede holtan feküdhetett a lakásban: tudomásunk szerint a holttest mellett a nyomozók megtalálták az elhunyt személyi iratait, amelyeket az idős hölgy 2009-ben készíttetett. A nőt több mint egy évtizede eltűnt személyként tartják nyilván, az ingatlan kipakolására pedig pont azért került sor, mivel a lakását elárverezték. 

Úgy tudjuk: a kiürítést végző munkások találták meg a nő maradványait, amikor bizonyos dobozokat és ruhákat arrébb tettek, meglátták a holttest lábát. Ezt követően pedig azonnal értesítették a rendőrséget és a mentőket. 

 

