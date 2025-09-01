Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

Az Origo.hu értesülései szerint hétfőn bejelentés érkezett a rendőrségre: egy lakás kipakolása közben holttestre bukkantak a munkások Budapest XX. kerületében, egy Szent Erzsébet téri ingatlanban. Lapunk kérdésére a BRFK Kommunikációs Osztálya annyit erősített meg, hogy helyszíni szemle folyik ezekben a pillanatokban is. A nyomozók minden bizonnyal arra kíváncsiak, a női áldozat mikor és miért hunyt el.

15 év után kerülhetett elő egy holttest egy XX. kerületi lakásból (A kép illusztráció!) Fotó: police.hu

15 év után kerülhetett elő a holttest

Az Origo.hu hivatalosan meg nem erősített, helyszíni információi arra utalnak, hogy a hölgy több, mint egy évtizede holtan feküdhetett a lakásban: tudomásunk szerint a holttest mellett a nyomozók megtalálták az elhunyt személyi iratait, amelyeket az idős hölgy 2009-ben készíttetett. A nőt több mint egy évtizede eltűnt személyként tartják nyilván, az ingatlan kipakolására pedig pont azért került sor, mivel a lakását elárverezték.

Úgy tudjuk: a kiürítést végző munkások találták meg a nő maradványait, amikor bizonyos dobozokat és ruhákat arrébb tettek, meglátták a holttest lábát. Ezt követően pedig azonnal értesítették a rendőrséget és a mentőket.