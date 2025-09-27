Extrém büdös, rossz ránézni, mégis gasztronómiai kincs a pénisz alakú gomba

Az őszi erdő egyszerre nyújt békés látványt és furcsa élményeket: ködös reggeleket, vándorló fecskéket, érő mogyorót és mindent átható gombaszagot. A levelek közül gyakran bukkan elő a homoki szömörcsög (Phallus impudicus), amely különös, fallikus alakjával és orrfacsaró bűzével azonnal magára vonja a figyelmet – írja a The Guardian.

A homoki szömörcsög rothadó húsra emlékeztető szagával és bizarr alakjával az ősz egyik legkülönösebb gombája Fotó: JANEYCAKES PHOTOS / Connect Images

Homoki szömörcsög: a „boszorkánytojás” titkai

A gomba ragacsos barna bevonata, a gleba, odavonzza a legyeket. Ezek a rovarok aztán akaratlanul is továbbviszik a spórákat, így a homoki szömörcsög szaporodása épp szagának köszönhetően válik igazán hatékonnyá.

Kevesen merik megkóstolni, pedig a homoki szömörcsög ehető. A legtöbben fiatal, „boszorkánytojás” állapotában fogyasztják, amikor állaga zselés, íze pedig enyhén retekre emlékeztet. A teljesen kifejlődött példányokat szárítva és porrá őrölve a vegán konyha gyakran használja húshelyettesítőként: mély, érlelt marhahúsra emlékeztető aromát ad az ételeknek.

Bár sokan inkább messziről elkerülik, a homoki szömörcsög az őszi erdő egyik legkülönösebb és legmegosztóbb gombája.

Illata taszító, de kulináris lehetőségei miatt a gombászok szemében igazi ínyencség.

A természet újra és újra bebizonyítja, hogy még a legbizarrabb formák is rejthetnek értéket.

Korábban nógrádi kukások találtak kincset, az egész falu erről beszélt.