Gigantikus harcsa a Tiszában: fotón a csegei szörny

A horgász életének fogását élte át. Augusztus 31-én a Tisza tiszacsegei szakaszán próbált szerencsét Budai Gábor, aki csónakból kuttyogatva horgászott. A horgász már feladni készült, amikor kora délután egy hatalmas kapás rázta meg egyedileg készített, kétméteres botját. Az 5 ezres orsó maximális fékereje sem bírt a hallal, ezért kézzel kellett ráfognia a dobra, hogy megfékezze a Tisza szörnyét.

Gigantikus harcsa a Tiszában: egy horgász életének fogása

Fotó: Budai Gábor / Pecaverzum

A küzdelem a folyó medrének közepére sodródott, és legalább tíz percen át tartott.

Az első öt percben közöm nem volt hozzá, brutális percek voltak

– mesélte Gábor, aki végül egyedül birkózta le a gigászi halat.

A csónakba emelés külön próbatételnek bizonyult: az óriáshal alsó állkapcsát még átérni sem tudta, de végül sikerült diadalmaskodnia.

Horgászrekord a Tiszán: 231 centiméter, közel 90 kiló

Bár a tapasztalt pecás korábban is fogott két méternél nagyobb példányokat, ekkora élményben még sosem volt része. A harcsa mérete 231 centiméter volt, súlya pedig közel 90 kiló lehetett. A halat azonban nem tartotta meg, hanem tiszteletből visszaengedte a folyóba.

A tömegét nem mértem le, nem akartam kínozni. Egy ekkora halnak kijár a tisztelet. Megköszöntem a harcot, majd visszaengedtem szeretett Tiszánkba

– mondta a horgász, aki így valódi legendát engedett vissza a mélybe.