Kiderült, miért esznek kevesebb húst a magyarok: az állatvédelem a sor végén

A felmérés során azt is megfigyelték, hogy a résztvevők értékorientációja jelentősen befolyásolja döntéseiket. Akik a közösség érdekeit fontosabbnak tartják a személyes előnyöknél, azok könnyebben elfogadnak húsmentes napokat.
Az eredmények szerint a legerősebb motiváció az egészség, míg a környezetvédelem csak másodlagos szempont. Az állatvédelem szerepe a legkisebb volt a válaszadók körében. Érdekes módon más európai országokban is hasonló mintázatok figyelhetők meg.
Az emberek a saját egészségükre vonatkozó előnyöket közvetlenebbnek érzik, mint az etikai vagy környezeti érveket.
A kutatók szerint a hatékony programok az egészségügyi előnyök hangsúlyozására és a közösségi élmények megteremtésére épülnek. Ilyenek lehetnek például az iskolai fenntarthatósági programok, a közösségi főzések vagy a helyi élelmiszeresemények.
Tervezés előre – ha megtervezzük a heti menüt, könnyebb változatos, tápláló ételeket készíteni.
Egy húsmentes nap – kezdetnek elég heti egy nap hús nélkül, később bővíthetjük.
Reggeli hús nélkül – zabkása, tofus rántotta vagy vegán burrito is jó választás.
Több zöldség, gyümölcs – ha ezekből többet eszünk, a hús automatikusan háttérbe szorul.
Tofu és tempeh – sokoldalú, jól fűszerezhető húshelyettesítők.
Növényi uzsonna – dió, hummusz, friss zöldségek vagy teljes kiőrlésű snackek.
Felező módszer – darált húsos ételekben a felét lencsével vagy más hüvelyessel váltsuk ki.
Közösségi élmény – könnyebb váltani, ha tippeket és recepteket másokkal megosztunk.
Az eredmények a Sustainable Futures folyóiratban jelentek meg.
