Rendkívüli

hús

Kiderült, miért esznek kevesebb húst a magyarok: az állatvédelem a sor végén

56 perce
A Budapesti Corvinus Egyetem friss kutatása a húsmentes napok elfogadottságát vizsgálta. A válaszokból kiderült, hogy az emberek sokkal inkább az egészségük miatt hajlandóak kevesebb húst fogyasztani, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból.
A felmérés során azt is megfigyelték, hogy a résztvevők értékorientációja jelentősen befolyásolja döntéseiket. Akik a közösség érdekeit fontosabbnak tartják a személyes előnyöknél, azok könnyebben elfogadnak húsmentes napokat. 

hús
Egyre többen tartanak húsmentes napokat.
Fotó: Unsplash

Nem az állatok védelme miatt esznek kevesebb húst a magyarok

Az eredmények szerint a legerősebb motiváció az egészség, míg a környezetvédelem csak másodlagos szempont. Az állatvédelem szerepe a legkisebb volt a válaszadók körében. Érdekes módon más európai országokban is hasonló mintázatok figyelhetők meg. 

Az emberek a saját egészségükre vonatkozó előnyöket közvetlenebbnek érzik, mint az etikai vagy környezeti érveket. 

A kutatók szerint a hatékony programok az egészségügyi előnyök hangsúlyozására és a közösségi élmények megteremtésére épülnek. Ilyenek lehetnek például az iskolai fenntarthatósági programok, a közösségi főzések vagy a helyi élelmiszeresemények.

hús
A Budapesti Corvinus Egyetem közvéleménykutatásából kiderült miért esznek kevesebb húst a magyarok.
Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

8 tipp, hogyan fogyasszunk kevesebb húst

Tervezés előre – ha megtervezzük a heti menüt, könnyebb változatos, tápláló ételeket készíteni.

Egy húsmentes nap – kezdetnek elég heti egy nap hús nélkül, később bővíthetjük.

Reggeli hús nélkül – zabkása, tofus rántotta vagy vegán burrito is jó választás.

Több zöldség, gyümölcs – ha ezekből többet eszünk, a hús automatikusan háttérbe szorul.

Tofu és tempeh – sokoldalú, jól fűszerezhető húshelyettesítők.

Növényi uzsonna – dió, hummusz, friss zöldségek vagy teljes kiőrlésű snackek.

Felező módszer – darált húsos ételekben a felét lencsével vagy más hüvelyessel váltsuk ki.

Közösségi élmény – könnyebb váltani, ha tippeket és recepteket másokkal megosztunk.

Az Origo tartalmas vega recepteket és húsmentes recepteket is összegyűjtött.

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető felsőoktatási intézménye az üzleti, gazdasági és társadalomtudományok területén.Közel 8 000 hallgatója közül 2 000 külföldi, és az egyetem több mint 200 partneregyetemmel tart fenn kapcsolatot világszerte. A Corvinus rendszeresen kiemelkedő helyezést ér el a nemzetközi rangsorokban, Gazdálkodási és menedzsment képzése 2019-ben a régió első helyezettje lett az Eduniversal listáján. Egyedüli magyar intézményként a gazdaságtudományok területén két nemzetközi akkreditációval is rendelkezik: az AMBA-val és az AACSB-vel.

Az eredmények a Sustainable Futures folyóiratban jelentek meg


 

 

