Kiderült, miért esznek kevesebb húst a magyarok: az állatvédelem a sor végén

A felmérés során azt is megfigyelték, hogy a résztvevők értékorientációja jelentősen befolyásolja döntéseiket. Akik a közösség érdekeit fontosabbnak tartják a személyes előnyöknél, azok könnyebben elfogadnak húsmentes napokat.

Egyre többen tartanak húsmentes napokat.

Fotó: Unsplash

Nem az állatok védelme miatt esznek kevesebb húst a magyarok

Az eredmények szerint a legerősebb motiváció az egészség, míg a környezetvédelem csak másodlagos szempont. Az állatvédelem szerepe a legkisebb volt a válaszadók körében. Érdekes módon más európai országokban is hasonló mintázatok figyelhetők meg.

Az emberek a saját egészségükre vonatkozó előnyöket közvetlenebbnek érzik, mint az etikai vagy környezeti érveket.

A kutatók szerint a hatékony programok az egészségügyi előnyök hangsúlyozására és a közösségi élmények megteremtésére épülnek. Ilyenek lehetnek például az iskolai fenntarthatósági programok, a közösségi főzések vagy a helyi élelmiszeresemények.

A Budapesti Corvinus Egyetem közvéleménykutatásából kiderült miért esznek kevesebb húst a magyarok.

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

8 tipp, hogyan fogyasszunk kevesebb húst

Tervezés előre – ha megtervezzük a heti menüt, könnyebb változatos, tápláló ételeket készíteni.

Egy húsmentes nap – kezdetnek elég heti egy nap hús nélkül, később bővíthetjük.

Reggeli hús nélkül – zabkása, tofus rántotta vagy vegán burrito is jó választás.

Több zöldség, gyümölcs – ha ezekből többet eszünk, a hús automatikusan háttérbe szorul.

Tofu és tempeh – sokoldalú, jól fűszerezhető húshelyettesítők.

Növényi uzsonna – dió, hummusz, friss zöldségek vagy teljes kiőrlésű snackek.

Felező módszer – darált húsos ételekben a felét lencsével vagy más hüvelyessel váltsuk ki.

Közösségi élmény – könnyebb váltani, ha tippeket és recepteket másokkal megosztunk.

Az Origo tartalmas vega recepteket és húsmentes recepteket is összegyűjtött.

Az eredmények a Sustainable Futures folyóiratban jelentek meg.



