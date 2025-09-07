Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

ikerpár

Szívbemarkoló látvány a vízbe fulladt Huszti ikrek sírja

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Virágok és nyuszidíszek borítják a fiatal ikerpár sírját. A Skóciában élő Huszti ikreknek az év elején veszett nyoma, nem sokkal később derült ki a végzetes hír: a Dee folyóba fulladtak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ikerpárElizasírHenriettatragédia

Az év elején az egész országot megrázta a tragédia: a Huszti ikrek, Eliza és Henrietta meghaltak Aberdeenben, amikor a Dee folyó elnyelte őket. Az ikreket hazahozták, sírhelyük Monoron, a református temetőben található – írja a Bors

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta
A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta 

Virágok és apró díszek borítják a Huszti ikrek sírját

A Huszti ikrek sírját virágok és mécsesek díszítik, a márványtáblán nevük mellett az „Örökké szeretünk” felirat olvasható aranyozott vésetben. Két oldalán apró játéknyulak őrzik emléküket. 

Bár édesapjuk, Huszti Miklós szerette volna, hogy szülőfalujukban, Tornyospálcán helyezzék örök nyugalomra őket, családi viták miatt sem a temetésen, sem az elbúcsúzásnál nem lehetett jelen, de tervei szerint szeptemberben tervezi felkeresni a sírt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!