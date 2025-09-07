Szívbemarkoló látvány a vízbe fulladt Huszti ikrek sírja

Az év elején az egész országot megrázta a tragédia: a Huszti ikrek, Eliza és Henrietta meghaltak Aberdeenben, amikor a Dee folyó elnyelte őket. Az ikreket hazahozták, sírhelyük Monoron, a református temetőben található – írja a Bors.

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta

Virágok és apró díszek borítják a Huszti ikrek sírját

A Huszti ikrek sírját virágok és mécsesek díszítik, a márványtáblán nevük mellett az „Örökké szeretünk” felirat olvasható aranyozott vésetben. Két oldalán apró játéknyulak őrzik emléküket.

Bár édesapjuk, Huszti Miklós szerette volna, hogy szülőfalujukban, Tornyospálcán helyezzék örök nyugalomra őket, családi viták miatt sem a temetésen, sem az elbúcsúzásnál nem lehetett jelen, de tervei szerint szeptemberben tervezi felkeresni a sírt.