Meglepetést hoz a mai időjárás – mutatjuk, mire készüljön!

Az időjárás ma túlnyomóan derült, csapadékmentes lesz. A Dunántúlon fordulhat elő kevés fátyolfelhő, de esőre sehol nem kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható, így szeptember végéhez képest kifejezetten meleg időre készülhetünk – számol be a HungaroMet.

Napos, derült időjárás várható, eső nélkül

Fotó: Unsplash

Időjárás: 30 fok, napsütés és élénk szél

A déli, délkeleti szelet több helyen élénk, olykor erős lökések kísérik, különösen a középső országrészben. Az északkeleti és a délnyugati tájakon viszont mérsékeltebb marad a légmozgás. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Egészségügyi szempontból is kedvező a helyzet: számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek is javulást tapasztalhatnak. A legtöbb időjárás okozta kellemetlen tünet enyhülhet vagy megszűnhet.

Ha szeretne még több időjárással kapcsolatos cikket olvasni, az Origo oldalán megteheti.