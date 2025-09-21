Hírlevél

Meglepetést hoz a mai időjárás – mutatjuk, mire készüljön!

Meglepetést hoz a mai időjárás – mutatjuk, mire készüljön!

A mai nap folyamán nyárias időre számíthatunk. Az időjárás kedvezően alakul, a frontérzékenyek is javulást tapasztalhatnak. A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen 30 fok körül alakul, estére viszont gyorsan visszahűl a levegő.
Az időjárás ma túlnyomóan derült, csapadékmentes lesz. A Dunántúlon fordulhat elő kevés fátyolfelhő, de esőre sehol nem kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható, így szeptember végéhez képest kifejezetten meleg időre készülhetünk – számol be a HungaroMet.

időjárás
Napos, derült időjárás várható, eső nélkül
Fotó: Unsplash

Időjárás: 30 fok, napsütés és élénk szél

A déli, délkeleti szelet több helyen élénk, olykor erős lökések kísérik, különösen a középső országrészben. Az északkeleti és a délnyugati tájakon viszont mérsékeltebb marad a légmozgás. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Egészségügyi szempontból is kedvező a helyzet: számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek is javulást tapasztalhatnak. A legtöbb időjárás okozta kellemetlen tünet enyhülhet vagy megszűnhet.

Ha szeretne még több időjárással kapcsolatos cikket olvasni, az Origo oldalán megteheti. 

 

