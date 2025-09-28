Hírlevél

időjárás

Ebben nem lesz köszönet: kegyetlen időjárás érkezik

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hét első napjai változékonyan alakulnak, több helyen záporokra is számíthatunk. Az időjárás vasárnap még enyhe, de hétfőtől fokozatos lehűlés kezdődik, kedden pedig hűvösebb levegő érkezik. A frontérzékenyek számára kedvező, hogy jelentős fronthatás nem terheli a szervezetet.
időjárásfelhős időzápor

Az időjárás szempontjából nyugodt napokra készülhetünk, jelentősebb fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek állapota javulhat. A legtöbb, időjárás által kiváltott panasz enyhül vagy megszűnik - számol be a Köpönyeg.

időjárás
Időjárás: ma felhős ég és záporok jellemzik az országot
Fotó: Unsplash

Ma alapvetően felhős időre kell készülni, de a változó vastagságú felhőzet mellett rövidebb napos időszakok is előfordulnak. Az ország nagy részén időszakos eső, zápor is lehet, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északias szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, estére 8–14 fokra hűl a levegő.

Így alakul az időjárás a hét elején

Hétfőn a napsütést gyakran zavarja meg a felhősödés, főként északkeletről érkeznek vastagabb felhők. Elszórtan záporokra is számíthatunk. A reggeli órákban 5–10, délután 15–20 fok várható. Kedden is marad a gyakran felhős égbolt, de az ország délnyugati részén több napsütésre van kilátás. Szórványosan záporok alakulhatnak ki. Az élénk északkeleti szél hűvösebb levegőt hoz, a csúcshőmérséklet mindössze 15 fok körül lesz.

