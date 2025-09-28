Ebben nem lesz köszönet: kegyetlen időjárás érkezik

Az időjárás szempontjából nyugodt napokra készülhetünk, jelentősebb fronthatás nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek állapota javulhat. A legtöbb, időjárás által kiváltott panasz enyhül vagy megszűnik - számol be a Köpönyeg.

Időjárás: ma felhős ég és záporok jellemzik az országot

Fotó: Unsplash

Ma alapvetően felhős időre kell készülni, de a változó vastagságú felhőzet mellett rövidebb napos időszakok is előfordulnak. Az ország nagy részén időszakos eső, zápor is lehet, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északias szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, estére 8–14 fokra hűl a levegő.

Így alakul az időjárás a hét elején

Hétfőn a napsütést gyakran zavarja meg a felhősödés, főként északkeletről érkeznek vastagabb felhők. Elszórtan záporokra is számíthatunk. A reggeli órákban 5–10, délután 15–20 fok várható. Kedden is marad a gyakran felhős égbolt, de az ország délnyugati részén több napsütésre van kilátás. Szórványosan záporok alakulhatnak ki. Az élénk északkeleti szél hűvösebb levegőt hoz, a csúcshőmérséklet mindössze 15 fok körül lesz.

