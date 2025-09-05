Ne hagyja otthon az esernyőt! - Az időjárás ezúttal sem kímél minket

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Kiadták a figyelmeztetést

Mint írják: ma a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak zivatarok viharos (60-75 km/h, Borsodban délután egy-egy helyen akár efelett) széllökés, jellemzően kisebb méretű (< 2 cm, északkeleten egy-egy helyen ~ 2 cm) jég és intenzív (15-25 mm) csapadék kíséretében.

A délkeleti országrészben 25 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.