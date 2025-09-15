Felkészülni: ilyen durva fordulat jön az időjárásban!

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz



Kedd

A kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.



Szerda

A reggeli párásság után ÉNy felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtök

Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután. Nem lesz csapadék. Mérséklődik a DNy-i szél. 24-25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.



Péntek és a hétvége

Visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet.