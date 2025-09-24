Hírlevél

Brutális fordulat az időjárásban, óriásit zuhan a hőmérséklet

A héten fokozatosan csökken a hőmérséklet. Az időjárás esősre fordul, pénteken mindössze 19 fok lesz.
időjárászivatarzáporeső

Szerdán erősen felhős időre számíthatunk, és főleg késő délutántól várható délnyugat felől eső, záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik - írja a Köpönyeg.hu. 14 és 24 fok között alakulhat az időjárás. Reggel délnyugaton ködfoltok is lehetnek.

Fotó: Csudai Sándor
Esős időjárás lesz a napokban
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél.

15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

Pénteken a ködfoltok megszűnése után marad a borongós idő, csak estefelé csökken ÉK felől a felhőzet. Elszórtan még eshet az eső. 19 fok körül tetőzik mindössze a hőmérséklet.

Szombaton délnyugaton marad a borús idő szórványos csapadékkal. Az ország északkeleti felén már változóan felhős idő jöhet.

12 és 22 fok közötti maximumok várhatók.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, északkelet felé haladva több napsütéssel. Élénk marad az északkeleti szél. 20-21 fok valószínű.

