Nagyot fordul az időjárás; de vajon visszatér még a nyár?

Szerdán erősen felhős időjárás lesz, borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délkeleti szél élénk lehet - írja a Köpönyeg.hu. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

Az időjárás esősre fordul

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Csütörtökön eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik.

22-26 fok között mozog a hőmérséklet.

Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól ÉNy-on már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Marad a 26 fok körüli - egyelőre még - nyárias meleg.