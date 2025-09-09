Nagyot fordul az időjárásunk! Itt van az ősz, itt van újra?

Az időjárás szerdán és csütörtökön sokfelé borongósra fordul, több helyen várható eső, zápor és zivatar. A szerdai nap különösen csapadékos lehet, amikor délnyugat felől kiterjedt esőzóna érkezik. Csütörtökön sem lesz nyugodt az idő, hiszen a felhőzet mögül újabb záporok, zivatarok érkezhetnek, miközben a hőmérséklet mérsékelten alakul.

A héten az időjárás kedden napsütéssel indít, majd szerdától borult ég és eső következhet (Origo)

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Keddi időjárás: átmeneti napsütés és újabb felhők

Kedd reggel és délelőtt többfelé még felhős maradt az ég, főként keleten és északkeleten fordultak elő záporok és zivatarok. Délutánra a legtöbb helyen kisütött a nap, ám estétől délnyugat felől ismét növekedett a felhőzet, és ezzel együtt a csapadék esélye is. A nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakult, késő estére 15 és 23 fok közé csökkent.

Szerdán borult ég és sok eső

Szerdán erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, a kora reggeli órákban szórványosan, majd

délutántól egyre többfelé eső, zápor, zivatar érkezik délnyugat felől.

A délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A legkevesebb csapadék a délkeleti és keleti országrészben várható.

Csütörtök: változékony, de továbbra is csapadékos

Csütörtökön eleinte borult marad az ég, több helyen eső és zápor tarkítja a napot. Délután délnyugaton zivatarok is kialakulhatnak, estére azonban csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 22–26 fok között mozog, az északnyugati szél többfelé megerősödik – írja a Met.hu.