Itt a hidegfront, zivatarokkal és lehűléssel támad a rossz idő – mutatjuk, hol és mikor

A hét második felében egyre inkább borongósra fordul az idő. Az időjárás sokfelé esőt, záport, helyenként zivatarokat hoz, miközben fokozatosan hűl a levegő - számol be a HungaroMet.

Borús, esős időjárás Magyarországon, erős széllel és fokozatos lehűléssel a hét második felében. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás: eső, szél és fokozatos lehűlés a hét második felében

Szerdán erősen felhős, borult ég lesz a jellemző, délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az északkeleti szél sokfelé élénk, északkeleten időnként erős lesz. A hőmérséklet északon 14–19, délen 20–25 fok között alakul, estére 11–18 fokra hűl le a levegő.

Csütörtök estig marad a borús idő, több helyen ismétlődő csapadékkal. Péntek reggelig sem javul a helyzet: szórványosan záporok, zivatarok tarkítják az előrejelzést, a minimumok 9–16 fokig csökkennek.

Pénteken napközben a Nyugat- és Észak-Dunántúlon borongós marad az idő, a déli és keleti országrészekben azonban átmenetileg kisüthet a nap. Többfelé lehet eső, a hőmérséklet 15–23 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Szombaton szakadozik a felhőzet, de még előfordulhat szórványos zápor. Hajnalban 6–15 fokig hűl le a levegő, délután 16–21 fok várható.