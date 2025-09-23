Időjárás-apokalipszis: mutatjuk, hol csap le a hidegfront
Ma szinte kettészakadt Magyarország: míg a nyugati térségekben hirtelen beköszöntött az ősz, addig keleten és délen még tombol a szeptemberi nyár. A HungaroMet friss beszámolója szerint a hőmérséklet különbség drámai, és egy pillanat alatt érezhetővé vált az időjárás fordulata.
Az ország északnyugati és nyugati harmadán a reggeli hűvös idő szinte alig változott napközben. A felhős, borongós időjárás miatt a hőmérséklet gyakorlatilag a hajnali értékeken ragadt, így ott valóban beköszöntött az ősz.
Ezzel szemben a keleti és délkeleti régiókban még a napsütés dominált, a hőmérséklet pedig délutánra több helyen 30 fok közelébe emelkedett. A határ menti településeken kora délután már nyári melegben élvezhették a szeptemberi napot az emberek.
Drámai kontraszt az időjárásban
Az ország időjárása tehát egyetlen napon belül is két teljesen eltérő arcát mutatja: nyugaton őszies, hűvös és borongós, keleten és délen viszont még mindig forró, nyárias. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább erősödhet a kontraszt, és egyre inkább az őszi időjárás veheti át az uralmat.
Kedden az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben még többnyire napos, száraz időjárás várható. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.
Szerdán már túlnyomóan borongós, sokfelé borult időre kell készülni, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik, a hőmérséklet pedig visszaesik: mindössze 15–25 fokot mérhetünk.
Csütörtökön marad a szeles, borongós időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 és 22 fok közötti értékek várhatók.
Pénteken sem lesz derűsebb a helyzet: erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, de csupán elszórtan fordulhat elő eső vagy zápor. A hőmérséklet 14 és 23 fok között mozoghat.
Szombatra viszont fokozatos javulás jöhet: a felhőzet felszakadozik, délután már több órára kisüthet a nap. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, néhol erős marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 16 és 23 fok körül várható – igazi őszi idővel zárhatjuk a hetet.
