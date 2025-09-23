Időjárás-apokalipszis: mutatjuk, hol csap le a hidegfront

Az ország északnyugati és nyugati harmadán a reggeli hűvös idő szinte alig változott napközben. A felhős, borongós időjárás miatt a hőmérséklet gyakorlatilag a hajnali értékeken ragadt, így ott valóban beköszöntött az ősz.

Az időjárás kettészakította az országot: nyugaton hűvös, őszies, keleten pedig forró, nyárias nap köszöntött be.

Fotó: HungaroMet/Facebook

Ezzel szemben a keleti és délkeleti régiókban még a napsütés dominált, a hőmérséklet pedig délutánra több helyen 30 fok közelébe emelkedett. A határ menti településeken kora délután már nyári melegben élvezhették a szeptemberi napot az emberek.

Drámai kontraszt az időjárásban

Az ország időjárása tehát egyetlen napon belül is két teljesen eltérő arcát mutatja: nyugaton őszies, hűvös és borongós, keleten és délen viszont még mindig forró, nyárias. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább erősödhet a kontraszt, és egyre inkább az őszi időjárás veheti át az uralmat.