Berobban az indián nyár, mutatjuk a hétvégi időjárást

A párásság megszűnése után már pénteken tovább melegszik az idő, sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül.

Nagyon jó idő, sok napsütés lesz a hétvégén

Fotó: Rammy_Rammy / Shutterstock

Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a Köpönyeg.

Igazi kirándulóidő lesz a hétvégén

Szombaton hajnalra több tájegységünkön képződhetnek pára- és ködfoltok, de folytatódik a napos, csapadékmentes idő, ám helyenként fátyolfelhők megjelennek majd az égen. Nyugaton, északnyugaton többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délies szél. Nyárias meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Vasárnap a hajnal helyenként párás, ködös lehet, de aztán ragyogóan napos, száraz idő valószínű. Tehát a hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem várható, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat. Még úgy is, hogy sokfelé lesz élénk, erős a déli, délkeleti szél. A hajnalok helyenként párásak, ködösek lehetnek. Vasárnap tovább melegszik az idő, 26-33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

Az előrejelzések szerint ez lesz az utolsó nyárias hétvégén ebben az évben, aki csak teheti, használja ki!