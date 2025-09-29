Hírlevél

Rendkívüli

„Nem engedem!” – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

Brutális időjárás lesz a héten, jön az első fagyos reggel

Hűvös idővel indul a hét, néhol záporokkal. Az időjárás a hét további részében sem lesz jobb, sőt, kedden még hűvösebb levegő érkezik hazánkba.
Hétfőn a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat - írja a Köpönyeg.hu. Reggel 5–10, délután 15–20 fok között alakul az időjárás.

Ítéletidő Budapesten: monszunszerű eső zúdult a fővárosra, ítéletidőBudapesten, eső, időjárás, zivatar, 2025.08.30.
Még hidegebb időjárás jön
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet.

Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Szerdán változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Pénteken nagyrészt borongós égbolt jellemzi a napot, egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél többnyire élénk, olykor erős lökésekkel fúj. Hideg lesz a reggel, sokfelé várható talajmenti fagy, sőt néhol már 2 méteres magasságban is fagyhat.

A hőmérséklet reggel 0 és +6, délután 11–17 fok között alakul.

Szombaton folytatódik a változékony, szeles, hűvös időjárás. Záporesők főleg délutántól fordulnak elő. 14 fok körül tetőzhet a hőmérséklet

 

