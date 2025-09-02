Érkezik a brutális hidegfront: mutatjuk, hol csap le először

Az időjárás a hét elején még nyári arcát mutatja, de kedd estétől fordulat jön, és szerda estére már az ősz jelei erősödnek fel.

Időjárás: A hidegfronttal együtt hirtelen csökkent a hőmérséklet, zivatarokkal és jégesővel érkezett a lehűlés.

Fotó: Unsplash

Időjárás: kedden érkezik a hidegfront

A naptár szerint már ősz van, de a következő napokban csak lassan érezzük meg az igazi változást. Kedden napos, gyengén felhős idő várható, ám a déli óráktól nyugat felől egyre vastagabb felhőzet érkezik. Délutántól a nyugati határszélen, estétől pedig a Dunántúlon máshol is előfordulhat zápor vagy zivatar. A délies szél estére a Dunántúlon északira fordul, és zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére azonban már 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A keddi nap második felétől tehát a hidegfront hatása érezhetővé válik, és szerda hajnalra a felhőzet szinte az egész országban megvastagszik. Csak kevés helyen marad derült égbolt. Déli irányból egyre többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar, bár a Tiszántúlon kicsi marad a csapadék esélye. Az északira, északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a zivatarokat erős, helyenként viharos széllökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

Szerdán záporok és eső uralják az eget

Szerda reggeltől estig erőteljes felhőképződés lesz a jellemző, ám időnként kevésbé felhős, napos tájak is előfordulnak. Az ország nagy részén több hullámban érkezhet zápor, eső vagy zivatar. Délelőtt északkeleten még kicsi a csapadék esélye, délutánra viszont a Nyugat-Dunántúlon csökken az eső mennyisége. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon élénkül meg, néhol erős lökések kísérhetik. A maximum-hőmérséklet 25 és 32 fok között várható, ami már egyértelműen az ősz közeledtét jelzi – írja a Met.hu.