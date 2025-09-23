Rekordközeli meleg Budapesten: ilyen időjárás várható a folytatásban

A HungaroMet időjárás jelentése szerint hétfőn a szeptemberi nyár kitartott: a derült ég alatt többfelé 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Két helyen a 32,5 fokot is elérte a maximum, de ez még mindig alatta maradt a 2003-ban, Mázán mért 32,7 fokos napi rekordnak.

időjárás

Fotó: Polyák Attila

Budapesten azonban Újpest beállította a saját, 2003-as csúcsát (30,7 fok), amely egyben megegyezik az 1981-ben Országúton mért értékkel is. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban szeptember 2-án ismét rekordközeli meleget éltek meg a lakosok.

Fordulat az időjárásban: záporok, lehűlés, szél

Az előrejelzések szerint azonban nem marad tartós a nyári hangulat. Kedden az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben még többnyire napos, száraz időjárás várható. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Szerdán már túlnyomóan borongós, sokfelé borult időre kell készülni, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik, a hőmérséklet pedig visszaesik: mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Csütörtökön marad a szeles, borongós időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 és 22 fok közötti értékek várhatók.

Pénteken sem lesz derűsebb a helyzet: erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, de csupán elszórtan fordulhat elő eső vagy zápor. A hőmérséklet 14 és 23 fok között mozoghat.

Szombatra viszont fokozatos javulás jöhet: a felhőzet felszakadozik, délután már több órára kisüthet a nap. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, néhol erős marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 16 és 23 fok körül várható – igazi őszi idővel zárhatjuk a hetet.