Megbolondult az időjárás – így indul szeptember első hete

Hétfőn, szeptember első napján sok napsütéses időjárás várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás - írja a Köpönyeg.hu.
A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.
Kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.
Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik.
A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.
Csütörtökön derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A délies szél mérsékelt marad.
Pénteken sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, csapadék nélkül. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 10–18, délután 27–33 fok ígérkezik.