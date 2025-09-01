Megbolondult az időjárás – így indul szeptember első hete

Hétfőn, szeptember első napján sok napsütéses időjárás várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás - írja a Köpönyeg.hu.

A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.

Kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

Változékony időjárásra számíthatunk

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik.

A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A délies szél mérsékelt marad.

Pénteken sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, csapadék nélkül. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 10–18, délután 27–33 fok ígérkezik.