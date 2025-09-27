Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

zápor

Igazi kirándulóidő jön a hétvégére, utána viszont nagyot változik az időjárás

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napos, száraz idő jön a hétvégén, 20 celsius fok körüli maximumokkal, csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Jövő héttől azonban erős lehűlés jön az időjárásban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
záporidőjárásfelhőscsúcshőmérséklethőmérsékletváltozás

Mutatjuk az elkövetkező napok időjárását a Köpönyeg előrejelzése alapján.

időjárás
Használjuk ki a hétvégét, legyünk sokat a természetben, mert jövő héttől drasztikus változás jön az időjárásban.
Fotó: Olga Koberidze / Shutterstock

Kedvező időjárás lesz a hétvégén, utána erős lehűlés kezdődik

 

Szombat

Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul.

 

Vasárnap

Változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.


Hétfő

Időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. A maximum továbbra is 20 fok környékén marad.


Kedd

Borongós, felhős égbolt várható, néhol esővel, záporral. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lehet. A reggeli minimum 6–12, a délutáni hőmérséklet 12–19 fok között alakul.


Szerda

Nagyrészt borult idő ígérkezik, elszórtan ismét előfordulhat eső, vagy zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé erőre kap. A hajnal 4–10, a délután 11–17 fok közötti értékeket hozhat. Az Origo már írt egy hasonló cikket, miszerint tervei vannak hétvégére? Mutatjuk, milyen időre kell számítania.



 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!