Igazi kirándulóidő jön a hétvégére, utána viszont nagyot változik az időjárás

Mutatjuk az elkövetkező napok időjárását a Köpönyeg előrejelzése alapján.

Használjuk ki a hétvégét, legyünk sokat a természetben, mert jövő héttől drasztikus változás jön az időjárásban.

Fotó: Olga Koberidze / Shutterstock

Kedvező időjárás lesz a hétvégén, utána erős lehűlés kezdődik

Szombat

Keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul.

Vasárnap

Változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.



Hétfő

Időszakosan erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor. Az északkeleti szél ismét feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. A maximum továbbra is 20 fok környékén marad.



Kedd

Borongós, felhős égbolt várható, néhol esővel, záporral. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lehet. A reggeli minimum 6–12, a délutáni hőmérséklet 12–19 fok között alakul.



Szerda

Nagyrészt borult idő ígérkezik, elszórtan ismét előfordulhat eső, vagy zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé erőre kap. A hajnal 4–10, a délután 11–17 fok közötti értékeket hozhat. Az Origo már írt egy hasonló cikket, miszerint tervei vannak hétvégére? Mutatjuk, milyen időre kell számítania.









