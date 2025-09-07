Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

A jövő heti időjárás igazi fordulatokat tartogat: a hét elején sok napsütésre és 30 fok körüli hőségre számíthatunk, azonban a kedd esti felhősödés után szerdától egyre többfelé jelennek meg záporok és zivatarok.

Az időjárás a hét második felén őszi arcát mutatja

Fotó: Pexels

Jövő heti időjárás

Hétfőn sok napsütésre, csapadékmentes, 30 fok körüli nyárias időre számíthatunk. Kedden estig ragyogóan napos idő várható, estétől azonban megnövekszik a felhőzet, de eső ekkor sem lesz, a hőmérséklet 31–33 fok közé emelkedik. Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben a hőmérséklet 26 fok körülire csökken. A HungaroMet információi szerint csütörtökön borongós, szeles idő lesz, a nap első felében többfelé eső, zápor, zivatar várható, a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, délkeleten maradhat a nyárias meleg.