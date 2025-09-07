Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

A jövő heti időjárás igazi fordulatokat tartogat: a hét elején sok napsütésre és 30 fok körüli hőségre számíthatunk, azonban a kedd esti felhősödés után szerdától egyre többfelé jelennek meg záporok és zivatarok.
Hétfőn sok napsütésre, csapadékmentes, 30 fok körüli nyárias időre számíthatunk. Kedden estig ragyogóan napos idő várható, estétől azonban megnövekszik a felhőzet, de eső ekkor sem lesz, a hőmérséklet 31–33 fok közé emelkedik. Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben a hőmérséklet 26 fok körülire csökken. A HungaroMet információi szerint csütörtökön borongós, szeles idő lesz, a nap első felében többfelé eső, zápor, zivatar várható, a hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul, délkeleten maradhat a nyárias meleg.