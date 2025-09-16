Döbbenetes időjárás várható: nem fog hinni a szemének

Hírlevél

Rendkívüli

hőmérséklet

Kedden változékony időjárás alakul ki az országban. Az időjárás északnyugaton esőt, máshol záporokat, zivatarokat, délen pedig több napsütést hoz. A hőmérséklet is szélsőségesen alakul, a 17 foktól egészen a 29-ig terjedhet.
Az ország területén kedden igazi időjárási hullámvasútra készülhetünk. A frontok, a szél és a napsütés folyamatosan váltják egymást, miközben a hőmérséklet is nagy szórást mutat.

időjárás, kedd, Borult, viharos idővel indítjuk a hetet, az ország felében még leszakadhat az ég
Borult, viharos időjárás várható kedden, az ország felében még leszakadhat az ég 
Fotó: Unsplash

Időjárás kedden: eső, szél és napsütés váltogatja egymást

Keddre az időjárás jelentős változatosságot tartogat. Északnyugat felől frontális felhőzet vonul be, amely

 elsősorban a nyugati és északnyugati országrészeken hoz esőt.

 Más térségekben inkább záporokra, 

keleten pedig zivatarokra kell számítani.

A napsütés sem marad el, hiszen délkelet felé haladva többórás napos időszakok várhatók. A hőmérséklet ennek megfelelően tág határok között alakul: nyugaton mindössze 17 fok, míg a délkeleti határnál akár 28-29 fok is lehet.

Viharos szél és erős kontrasztok szegélyezik az időjárást

A szél szintén meghatározza a napot. Az északnyugatira forduló légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lökésekkel érkezik. Zivatarok környezetében azonban viharos széllökések is előfordulhatnak, amelyek még tovább fokozzák a változékonyságot.

Kedd estétől szerda reggelig csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.

 Az ég nagyrészt kiderül, de a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon pára és köd is képződhet. A hőmérséklet éjszakára 10–16 fok közé süllyed, a szélárnyékos részeken ennél is hűvösebb lehet – írja a Met.hu

 

