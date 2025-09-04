Tombol a nyárias meleg, mutatjuk, meddig tart

A mai időjárás során fátyol- és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést, estefelé helyenként zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, így a nyárias meleg folytatódik.

Nyárias időjárás várható a hétvégén, 30 fok körüli maximumokkal

Fotó: Unsplash

Időjárás: így alakul a hét második felének előrejelzése

Pénteken a napsütést délután felhősödés követi, miközben az északnyugati szél sokfelé megerősödik, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat; az országos hőség tetőzik, 30 és 35 fok közötti maximumokra készülhetünk. Szombaton nyugaton már ragyogóan napos időre van kilátás, keleten azonban a gomolyfelhőkből még előfordulhatnak záporok, az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig 29 fok körül alakul. Vasárnap napos, gomolyfelhős idő várható, csupán helyenként fordulhat elő csapadék, a reggelek frissebbek lesznek 15 fok körüli értékekkel, délután viszont ismét 29 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Egészségügyi hatások

Az időjárás jelenleg kedvezően alakul az egészség szempontjából, mivel számottevő fronthatás nem terheli a szervezetet. A frontérzékenyek sok esetben javulást tapasztalhatnak, hiszen nem kell jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló tényezőre számítani. A legtöbb, időjárás okozta tünet mérséklődik vagy teljesen megszűnik – hangsúlyozza dr. Pukoli Dániel.