Hoppá, már most lehet tudni, hogy milyen idő lesz tavasszal

A régi idők emberei évszázadok megfigyeléseit sűrítették a népi jóslatok világába. Amikor még nem álltak rendelkezésre modern előrejelzések, az időjárás alakulását a szelek járásából, az égi jelekből és a jeles napok tapasztalataiból próbálták megjósolni. Ezek a hagyományok nemcsak a gazdáknak és földműveseknek adtak kapaszkodót, hanem közösségi hitet is jelentettek a természet kiszámíthatatlanságával szemben - írja a Köpönyeg.

A népi jóslatok szerint a Lambert napján tapasztalt derűs időjárás kedvező tavaszt jelez előre. Illusztráció/Unsplash

Lambert napja és a tavaszi időjárás

Szeptember 14-e, Lambert napja különösen fontos dátum a naptárban. A hagyomány úgy tartja: ha ezen a napon szép az idő, akkor a következő tavasz is ragyogó lesz.

Idén valóban gyönyörű, napos időjárás köszöntött be, ami a népi jóslatok alapján kellemes, enyhe, napsütéses tavaszt ígér.

Mit jelenthet számunkra ez az előrejelzés?

Ha hihetünk a régi megfigyeléseknek, akkor jövő tavasszal bőséges napsütés, enyhe időjárás és gyorsan sarjadó természet várhat ránk. Ez nemcsak a gazdáknak és kertészeknek jó hír, hanem mindenkinek, aki a hosszú tél után vágyik a fényre és a megújulásra. Bár a modern meteorológia nem támasztja alá tudományosan a népi hiedelmeket, sokszor mégis meglepően pontosak ezek a tapasztalatok.

