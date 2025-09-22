Nagyot fordul az időjárás, brutális lehűlés jön

Hétfőn szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet - írja a Köpönyeg.hu. 30 fok körüli, meleg időjárás lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Fordul az időjárás, lehűlés jön

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő.

22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Pénteken borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat elő újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.