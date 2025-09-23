Kegyetlen lehűlés és sok eső jön, búcsúzzon el a jó időtől!

Kedden az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időjárásra van kilátás - írja Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

Nagyot fordul az időjárás

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik.

A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor.

A hőmérséklet 14 és 23 fok között mozoghat.

Szombaton egyre nagyobb területen felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, délután már több órára kisüthet a nap. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, néhol erős marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 16 és 23 fok körül várható.