Forróságból hidegzuhany: durva fordulat jön az időjárásban

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időjárás várható ma az országban. A nappali órákban legfeljebb a Dunántúlon lehet némi magasszintű felhő az égen. A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, késő estére pedig 12 és 21 fok közé hűl vissza a levegő.

Szerdától borongós, csapadékos időjárás jön

Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés: kánikulától lehűlésig pár nap alatt

Vasárnap folytatódik a szeptemberi kánikula, csak kevés fátyolfelhő szűri a napsütést, esőre nem kell számítani, a délkeleti szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul - számol be a Köpönyeg.hu. Hétfőn marad a nyárias idő sok napsütéssel és fátyolfelhőkkel, a délnyugati szél többfelé megélénkülhet, délkeleten akár 32–33 fokot is mérhetünk. Kedden kettészakad az ország időjárása: északnyugaton erősen felhős ég, záporok és zivatarok várhatók, míg délkeleten még napos, száraz marad az idő, a hőmérséklet 22 és 32 fok között változik.