Visszatér a nyár? Mutatjuk, mire számítson!

Szerdán az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz az időjárás. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar - írja a Köpönyeg.hu. Az ÉNy-i szél megélénkül.

A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken.

Nyárias időjárás várható

Fotó: Polyák Attila

Csütörtökön a hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. 30 fok körüli nyárias meleg valószínű.

Pénteken sok lesz a napsütés, eső nem várható. Az északnyugati légmozgás gyakran élénk lehet.

Folytatódik a nyárias, már-már strandidő 29–30 fok körüli maximumokkal.

Szombaton a napos időszakokat gomolyfelhők zavarják, melyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 28 fok körül alakul.

Vasárnap többnyire napos idő lesz gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Reggel 9–17, délután 24–31 fok közötti értékeket mérhetünk.