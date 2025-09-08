Óriási fordulat jön az időjárásban

Hétfőn kellemes időjárásra, sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat - írja a Köpönyeg.hu.

A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható.

Folytatódik a nyárias időjárás

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szerdán többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől már elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet.

A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön kitart a borongós időjárás, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet 21 és 30 fok között változik, délkeleten maradhat a hőség.

Pénteken változóan, időnként erősen felhős lesz az égbolt, de csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél élénkké válik. Hajnalban 13–20 fok várható, délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.