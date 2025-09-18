Hírlevél

időjárás

Reméljük, még nem rakta el a fürdőruhát - olyat fordul az időjárás, amire még nem volt példa

Rövid időre ismét 30 fok feletti meleg lesz, hétvégén akár a strandot is felvehetik a programok közé; a nyárias idő a jövő hét közepéig marad.
Ma a reggeli rétegfelhők feloszlását követően derült, száraz idő ígérkezik.

 A hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul.

Pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, 

délután 24–29 fokot mérhetünk.

Szombaton verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként köd képződhet. 

A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik.

Vasárnap 

kifejezetten nyárias, napfényes, szinte strandidő várható.

 Eső továbbra sem valószínű. A déli szél megélénkülhet. A délutáni csúcs 27–32 fok körül lesz, a déli tájakon hőség ígérkezik.

Hétfőn a reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően felhőtlen vagy derült, csapadékmentes idő jön. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz, 

délután 27–33 fok közötti hőmérséklet várható.

(Köpönyeg.hu)

 

