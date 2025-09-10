A fél ország vízben áll, de ez még nem minden

Felhős, csapadékos időjárás jellemezte a délutánt és a kora estét Magyarország nagy részén, különösen Budapest és környéke kapott jelentős esőt. A légkör fokozatosan lehűlt, a hőmérséklet érezhetően csökkent. A fővárosban a délutáni záporok késő estére heves esőzésekké és zivatarokká alaklhatnak.

Az országot elérte a front, az időjárás heves záporokat és zivatarokat hozott. Fotó: Unsplash

Ma estére mindenhol beborul, és délnyugat felől egyre többfelé érkezik eső, zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. Az éjszaka második felében a Dunántúlon már szakadozik a felhőzet, ott ködfoltok képződhetnek, miközben nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék.

Időjárás előrejelzés: záporok keleten, naposabb idő nyugaton

Csütörtök délelőtt még sokfelé marad borult az ég, de a csapadékzóna lassan északkelet felé vonul tovább. Délután a középső és nyugati országrészben már kisüt a nap, gomolyfelhők kíséretében, míg keleten továbbra is több marad a felhő. A Dunától keletre több helyen, délnyugaton és nyugaton elszórtan alakulhat ki zápor vagy zivatar. Estére országszerte csökken a felhőzet. A szél napközben változó irányból többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15–20 fok között várható, csütörtökön napközben 22–28 fokig melegszik a levegő.