Váratlan fordulat érkezhet az időjárásunkban

Az időjárás változékony arcát mutatja a hétvégén: péntek este és szombaton napos idő mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak, erős szél kíséretében.

Változatos időjárás kíséri a szeptemberi sulikezdést: napsütés, zivatar és hidegfront is színesíti a hét első napjait, majd a hétvégét is

Fotó: Unsplash

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig

Pénteken és szombaton is napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Kevés helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok - pénteken és éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon, szombaton napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán.

A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk nagy részén két kiterjedt anticiklon alakítja az időjárást. Az egyik Európa délnyugati részén okoz napos, száraz, meleg időt, a másik Kelet-Európában biztosít nyugodt időt sok napsütéssel.

A kettő közé ékelődve egy kelet felé mozgó, gyengülő hidegfront okoz változékony időt főként Európa északnyugati és középső részein, környezetében előfordulnak záporok, zivatarok. A front mögött néhány fokot visszaesik a hőmérséklet.

Az említett hidegfront térségünket is eléri és feloszlik felettünk, markáns lehűlésre nem kell számítani.