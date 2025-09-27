Szombat este fordul az időjárás – a vasárnap sokakat meglep majd!

A hétvégi időjárás kedvezően alakul, szombat este és vasárnap többnyire nyugodt, de helyenként változékony körülményekre számíthatunk. Bár időnként felhősödés és gyenge csapadék is előfordulhat, hosszabb napos időszakok is ígérkeznek, így a szabadtéri programokat sem kell lemondani.

Felhős, változékony időjárás várható szombat este és vasárnap Magyarországon.Fotó:Illusztráció/unsplash

Időjárás a hétvégén: változékony, de többnyire kedvező

Szombat este

Északkelet felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, de időnként kisebb szakadozások is lehetnek. Helyenként gyenge csapadék előfordulhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Az éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, az északkeleti, szélvédett tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Vasárnap

Alapvetően felhős időjárás várható, de a változó vastagságú felhőzet mellett több helyen hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan lehet eső, zápor, a Dunántúli-középhegységben akár zivatar is kialakulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.